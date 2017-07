Ianis Hagi, star in Gazzetta dello Sport!

Dupa a inscris doua goluri in meciul amical pe care Fiorentina l-a castigat cu 11-0 in fata lui Trentino, la Moena, tanarul Ianis i-a impresionat pe jurnalistii italieni, care au tinut sa-i dedice un material.

„Steaua lui Hagi jr, staluceste”, titreaza celebra publicatie sportiva: Dubla lui Ianis Hagi nu este singura veste buna pentru Pioli, antrenor care are incredere in tanarul roman. Acesta a creat o serie de alte faze pentru colegii sai, in fata a 1500 de oameni care au venit sa asiste la amical”. Desi a fost transferat inca de acum un an la gruparea toscana, baiatul lui Gica Hagi nu a gasit prea multe ocazii sa intre in echipa mare, sau mai precis, asta a fost decizia fostului antrenor Paulo Sousa. Noul tehnician, Stefano Pioli, dovedeste insa ca nu are prejudecati si nici indoieli in privinta talentului lui Ianis, oferindu-i sansa de a se remarca. Chiar daca deocamdata in amicale, romanul impresioneaza. Ianis Hagi a fost cumparat vara trecuta de Fiorentina, de la Viitorul, pentru 1,8 milioane de euro, si a jucat numai 48 de minute, in doua partide, pentru prima echipa a gruparii viola.