Handbalistele de la CSM Bucuresti joaca azi “finala mica”, dupa ratarea sansei de a lupta pentru trofeul Ligii Campionilor

Peste doar cateva ore, sportivele antrenate de suedezul Per Johannson vor intra din nou pe teren, de aceasta data pentru a evolua in asa-numita “finala mica”, adica meciul in care se vor stabili ocupantele locurilor 3 si 4 in cadrul competitiei de handbal feminin.

Meciul vine dupa ce seara trecuta handbalistele de la CSM Bucuresti au ratat calificarea in finala evenimentului sportiv, pierzand meciul de la Budapesta in fata macedonencelor de la HC Hardar, scor 33-38 (13-21), acestea din urma ajungand in premiera sa joace in ultima faza a Ligii Campionilor.

“Finala mica”, in care CSM Bucuresti va intalni Buducnost, formatia la care evolueaza Cristina Neagu, va incepe la 16.15. Infruntarea in cadrul careia se va decide castigatoarea trofeului obtinut la editia trecuta chiar de catre fetele de la CSM Bucuresti are loc incepand cu ora 18.45. Marea finala le va avea drept protagoniste pe jucatoarele de la Gyor ETO si HC Vardar.

