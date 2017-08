Halep si Tig, victorioase in primul tur la Washington

Simona a deschis seria victoriilor autohtone in competitia de pe taram american, fiind urmata de catre Patricia Maria Tig.

Halep a invins-o, seara trecuta, ora Romaniei, pe americanca Sloane Stephens, in doua seturi. daca primul a fost decis la tie-break, in cel de-al doilea adversara romancei nu a castigat nici macar un game, facilitandu-i Simonei drumul catre turul secund. La finele unei ore si 19 minute de joc, scorul a fost 7-6, 6-0, pentru constanteanca aflata pe locul 2 in topul mondial si pornita in turneul de la washington din postura de prima favorita la obtinerea trofeului.

La randul sau, Patricia Tig (134 WTA) a avut o adversara al carei nume e cunoscut romanilor care urmaresc sportul alb – britanica Heather Watson. Chiar daca a avut in fata o jucatoare cu mult mai bine clasata decat ea in ierarhia mondiala, respectiv pe locul 75 WTA, Patricia a obtinut o merituoasa victorie – in doua seturi, ambele decise la tie-break: 7-6, 7-6, drept urmare dupa multa truda. Dupa un meci ce a durat cu putin peste doua ore, Tig a iesit invingatoare de pe teren, urmand sa joace in turul doi al turneului de la Washington.

sursa foto: Facebook