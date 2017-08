Halep, regina romanilor din Toronto

Simona Halep a fost asaltata de fanii din Canada, dupa meciul in care a invins-o pe slovaca Magdalena Rybarikova si s-a calificat in optimile turneului Rogers Cup.

Sute de romani i-au facut galerie Simonei din tribune si au asteptat minute bune dupa meci pentru a o felicita pe a doua jucatoare a lumii. Halep nu si-a dezamagit fanii si le-a acordat autografe pe programe de meci, mingi de tenis si chiar pe un steag al Romaniei. Chiar si antrenorul australian, Darren Cahill, a ramas pentru a le oferi autografe fanilor romani. “E prima oara cand o vad pe Simona live, a avut un meci foarte greu, amandoua au fost foarte bune, insa Simona a castigat si suntem foarte fericiti si emotionati“, a declarat una dintre suportere “Nu pot sa zic ca am fost surprinsa de sustinerea fanilor, asa e mereu in Canada, le multumesc, e o placere sa joc aici si cu siguranta imi transmit o energie frumoasa. Ii astept cu drag la urmatoarele meciuri” a spus Halep. Castigatoare a Rogers Cup anul trecut, Simona este favorita numarul 2 la aceasta editie. Calificarea in optimi este recompensata la Toronto cu un premiu de 28.000 de dolari si cu 105 puncte puncte WTA. Halep se afla la peste 900 de puncte de liderul mondial, Karolina Pliskova, si are un avans de 196 de puncte fata de Angelique Kerber. Ocupa insa primul loc in clasamentul Road to Singapore, ierarhia care desemneaza paticipantele la Turneul Campioanelor.