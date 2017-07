Halep, primele declaratii dupa ce a parasit turneul de la Wimbledon

Din pacate pentru fanii care au sustinut-o, Simona Halep nu a fost cea care a parasit iarba londoneza in chip de invingatoare, chiar daca a luptat pentru a castiga meciul din sferturi.

Dupa ce s-a oprit deunazi din parcursul de la Wimbledon 2017, fiind invinsa, in sferturi, de britanica Johanna Konta, in trei seturi: 7-6, 6-7, 4-6, Simona a analizat meciul care a impiedicat-o practic, sa isi implineasca un vis – sa castige un prim tilu de Grand Slam si sa ajunga – pentru moment – numarul 1 mondial.

Romanca e de parere ca, per ansamblu, ambele protagoniste ale meciului din sferturi, disputat pe terenul central, au jucat la un “nivel bun”. “Am putut sa lupt pana la final, am jucat bine (…) am fost OK. (…) nu pot sa ma plang de nimic, pentru ca ea (Konta-n.r) a jucat bine azi si (…) a castigat meciul”, a punctat romanca, citata de site-ul oficial al competitiei.

sursa foto: Facebook