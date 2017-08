Halep, prima victorie la Cincinnati 2017

Romanca a triumfat in prima sa infruntare disputata la Cincinnati Open 2017, invingand-o pe americanca Taylor Townsend, in varsta de 21 de ani.

Simona Halep a inchis meciul din turul secund – incheiat in cursul noptii trecute, ora Romaniei -n.r- dupa doua seturi, 6-4, 6-1, si putin peste 60 de minute de joc, urmand sa evolueze in optimile competitiei americane in cadrul careia a pornit din postura de a doua favorita la obtinerea trofeului.

sursa foto: Facebook/Simona Halep