Halep paraseste Turneul Campioanelor, invinsa de Svitolina

Elina Svitolina i-a zadarnicit Simonei accesul in semifinalele editiei din acest an a turneului de la Singapore.

Svitolina a avut nevoie de doar 70 de minute pentru a incheia disputa, cu scorul 6-3, 6-4. Infrangerea in fata ucrainencei in varsta de 23 de ani a scos-o pe romanca aflata la momentul de fata pe locul 1 mondial din competitia de la Singapore.

Simona pornise in meciul disputat vineri cu un singur gand, acela de a castiga, victoria fiind unica ei optiune pentru a ajunge in semifinalele turneului. Din pacate, a fost sportiva aflata pe locul 4 WTA cea care a incheiat infruntarea de vineri, din cadrul “Grupei Rosii”, in ipostaza de castigatoare.

