Halep nu vrea sa devina lider mondial!

Dupa ce a pierdut finala turneului de la Cincinnati, in fata Garbinei Muguruza(1-6, 0-6) ratand, a treia oara, sansa de a deveni lider in clasamentul WTA, Simona Halep este ironizata de cotidianul L’Equipe intr-un comentariu despre „non-meciul” ei.

“Vom ajunge sa credem ca Halep nu vrea sa devina numarul 1 mondial. Dupa ce a ratat sansa in finala de la Roland-Garros si in sferturile de la Wimbledon, romanca a ratat si titlul la Cincinnati. Batuta clar de Garbine Muguruza (6-1, 6-0 in 57 minute), Halep va trebui sa astepte inca putin pentru a o detrona pe Karolina Pliskova. Asta in cazul in care spaniola nu va trece inaintea ei. […] Ce se poate spune despre meciul Simonei sau mai bine ce se poate spune despre non-meciul lui Halep? Romanca, pierduta pe teren, si-a multiplicat greselie directe, iar spaniola s-a distrat, reusind al doilea titlu al sezonului . Muguruza nu a fortat si nici nu a lovit prea tare. Are acum o saptamana pentru a se pregati pentru ultimul Grand Slam al sezonului”, noteaza jurnalistii francezi. Pentru a treia oara in acest an Simona Halep a ratat sansa de a ajunge numarul unu mondial, dupa infrangerile de la Roland Garros si Wimbledon. “Imi cer scuze pentru acest meci, voi veni anul viitor si voi incerca sa joc mult mai bine decat am facut-o astazi. Vreau sa multumesc echipei mele pentru aceasta saptamana si pentru tot ceea ce fac pentru mine, dar si celor care ma urmaresc de acasa”, a spus Halep la festivitatea de premiere”, a spus Halep la festivitatea de premiere. Constanteanca va primi pentru accederea in finala un cec in valoare de 260.970 de dolari si 585 de puncte si 585 de puncte in ierarhia mondiala. Garbine Muguruza va incasa 522.450 de dolari si 900 de puncte WTA.