Halep, Niculescu si Tig joaca azi la Washington. Duel romanesc in turul II

Se anunta o zi interesanta pentru amatorii sportului alb care urmaresc turneul de la Washington – trei romance vor intra pe teren.

In prima faza, Simona Halep, principala favorita la obtinerea trofeului, o va ifrunta pe columbianca Mariana Duque-Marino.

Apoi vor intra pe teren Monica Niculescu (59 WTA) si Patricia Maria Tig (134 WTA). Va fi primul meci in care cele doua romance vor fi adversare. Monica s-a calificat in optimi la Washington dupa ce a trecut, deunazi, de jucatoarea nipona Nao Hibino, in trei seturi, dupa aproape doua ore si jumatate de joc – 6-3, 2-6, 7-6.

Meciurile vor avea loc in cursul serii, ora Romaniei.