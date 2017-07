Halep joaca in optimi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Shuai Peng

Invingatoare in fata chinezoaicei aflate cu 35 de locuri mai jos decat ea in clasamentul mondial, Simona si-a asigurat prezenta in optimile competitiei.

Tabela de scor a aratat 6-4, 7-6 (9-7), pentru romanca pornita in competitie din postura de a doua favorita la castigarea trofelului celui de-al treilea Grand Slam din 2017.

Shuai Peng a cedat primul set, apoi a punctat in primul game al celui de-al doilea set, pe propriul serviciu. Simona a facut la fel, restabilind egalitatea la 1, inainte ca adversara ei sa puncteze pentru 2-1. Halep a egalat la 2-2. A fost un scor strans, fiecare jucatoare castigandu-si serviciul. Dupa circa o ora si un sfert de la startul infruntarii, Peng conducea, 5-4, pentru ca apoi chinezoaica sa ajunga la 6-5, inainte ca Simona sa egaleze. Setul s-a decis la tiebreak, unde, dupa egalitate la 7, romanca a punctat cu un as, avand minge de meci, pe care a fructificat-o, dupa o ora si 38 de minute de joc.

Halep s-a calificat in optimile turneului de la Wimbledon, unde o va intalni pe Victoria Azarenka.

foto: Facebook