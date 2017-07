Halep joaca azi pentru un loc in sferturi, la Wimbledon

Peste doar cateva ore, Simona va reintra pe iarba londoneza, pentru meciul din optimile Wimbledon 2017.

Dupa ce se va incheia infruntarea dintre numarul 1 mondial, nemtoaica Angelique Kerber, si spaniola Garbine Muguruza, romanca va intra pe terenul 2 pentru meciul contra Victoriei Azarenka.

O victorie in duelul contra jucatoarei din Belarus – aflata la momentul de fata pe locul 683 WTA si revenita in competitii dupa un an de pauza, rastimp in care a devenit mamica – o va duce pe romanca in sferturi, la Wimbledon 2017.

Simona Halep a inceput al treilea Grand Slam al anului din postura de a doua favorita la castigarea trofeului.

sursa foto: Facebook/Simona Halep