Halep, cu gandul la vacanta dupa Turneul Campioanelor

Zambitoare, chiar daca tocmai ce pierduse un meci esential in parcursul sau de la Singapore, dar si cat se poate de sincera, Simona a pus accent pe faptul ca si-ar fi dorit sa castige infruntarea de vineri, dar cum n-a si reusit, tot ce ii ramane de facut e sa se bucure la gandul ca intra in vacanta.

La final de sezon competitional, unul in care si-a implinit visul de a accede pe prima pozitie a clasamentului mondial, Halep a facut – la conferinta de presa de dupa infruntarea pierduta cu ucraineanca Svitolina – o analiza a ultimului sau meci de la Turneul Campioanelor. “A fost ca un maraton in ultimele luni, s-au intamplat multe lucruri, a fost si putina presiune. Da, cred ca am jucat mai bine decat in meciul contra lui Wozniacki – asta mi-a fost si obiectivul, de fapt. Bineinteles, am facut tot ce-am putut si mi-am dorit sa castig (meciul de vineri-n.r), dar nu s-a intamplat. Ea a jucat foarte bine si a meritat sa castige. Nu sunt trista – bineinteles ca sunt suparata ca am pierdut, dar a fost un an grozav si sunt fericita sa merg in vacanta acum”, a marturisit romanca.

Liderul mondial a parasit competitia de la Singapore dupa ce a pierdut, 6-3, 6-4, partida contra Elinei Svitolina (4WTA), disputata vineri dupa-amiaza, ora Romaniei, la Turneul Campioanelor 2017.