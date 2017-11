Hagi sterge pe jos cu tricourile lui Burleanu

Noul brand de identitate al echipei nationale a Romaniei, lansat oficial de catre FRF in urma cu cateva zile, nu e deloc pe placul “Regelui”. Hagi spune ca Romania a avut identitate atunci cand juca la turnee finale, nu acum cand incearca degeaba sa-si gaseasca una.

Cel mai cunoscut si mai titrat fotbalist din istoria echipei nationale, Gheorghe Hagi, nu s-a lasat deloc impresionat de noul logo al nationalei Romaniei. Hagi a preferat sa vorbeasca despre unele episoade frumoase din istoria fotbalului romanesc, la care a fost protagonist. Mai mult, el a spus ca fotbalul romanesc nu se afla in situatia in care sa fie permisa indulgenta. “Echipa nationala a avut identitate cand a jucat la Campionate Europene si Mondiale. Acum incercam sa ne gasim o identitate. Daca mai putem. Aveam o identitate a Romaniei era cand eram la Campionate Europene si Mondiale si cand aveam 70 la suta posesie cu Anglia pe Wembley. Eu cred ca atunci este identitate, nu cand branduiesti un tricou. Cu tot respectul. Stiu ca este lumea marketingului, dar hai sa vorbim despre performante. Eu nu cred ca suntem intr-o situatie in care sa mai fim indulgenti. Trebuie sa fim foarte exigenti cu echipele nationale, pentru ca echipele nationale trebuie sa faca performante. Nu se mai poate, altfel disparem. Daca eu voi lucra sau voi fi implicat la nationala sau cine va fi, singurul proiect care sta in picioare este cand ne va depasi pe noi. Restul e de munca. Capul jos, modesti si munciti. Eu daca voi fi acolo maine sau poimaine, stati linistiti, ca proiectul meu va fi mai mare decat ce a fost inainte. Cred ca este o obligatie, acolo muncesti pentru Romania. Nu pentru Gigel, pentru Ionel, Vasilica…”, a spus Hagi. Amintim ca, in urma cu cateva zile, in contextul Centenartului Marii Uniri, FRF a adoptat noua sigla si culorile noilor echipamente, totul comandat creativilor de la agentia Brandient, eveniment promovat cu surle si trambite si gazduit de Complexul Stejarii. Multa lume din fotbal considera ca noua miscare a lui Burleanu nu este decat o actiune ce face parte din campania sa pentru cucerirea unui nou mandat in fruntea FRF.