Hagi si Popescu negociaza pentru preluarea unui club din Turcia

Lideri ai Generatiei de Aur si colegi la Galatasaray, Gheorghe Hagi si Gheorghe Popescu au fost surprinsi de presa turca la Izmir, unde cei doi fosti mari jucatori sunt in tratative pentru preluarea unei echipe de traditie, Karsiyaka SK.

“Gica Hagi si Gica Popescu au venit la Izmir pentru Karsiyaka”, titreaza CNN Turk si Haberturk. Hagi si Popescu au fost intampinati de o masina a presedintelui de la Karsiyaka, Multu Altug, care i-a informat despre proiectul de revitalizare a clubului. Karsiyaka este o formatie de traditie in Turcia(a fost infiintata acum 105 ani), dar in prezent evolueaza in al treilea esalon, unde ocupa ultimul loc. Suportul financiar ar veni de la miliardarul rus Mikhail Prokhorov, omul de afaceri are o avere de peste 9 miliarde de dolari si detine 80% din echipa americana de baschet Brooklyn Nets. Multu Altug nu a prezentat in detaliu rolul ocupat de cei doi romani in aceasta afacere, dar presa turca scrie ca ei au fost autorizati sa poarte negocierile. In luna august jurnalistii de la Hurriet si Fotomac anuntau ca Hagi si fostul selectioner turc Fatih Terim vor sa cumpere o echipa din Turcia si sa puna la punct un proiect dupa modelul FC Viitorul.