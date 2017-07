Hagi se imprumuta la BRD pentru a-si plati jucatorii

Viitorul Constanta, club de fotbal controlat de Gheorghe Hagi, se imprumuta la BRD cu 1,3 milioane lei, pentru a plati prime si bonusuri jucatorilor care au castigat ultima editie a campionatului national.

Pentru acest imprumut, care va trebui restituit pana la finalul anului, BRD are contract de ipoteca asupra tuturor conturilor deschise de Viitorul la banca, dar si asupra intelegerii incheiate de club cu Fiorentina, in vara anului trecut, pentru cedarea jucatorului Ianis, fiul lui Hagi. In vara anului trecut, Hagi si-a marit imprumutul pe care il contractase la inceputul acelui an pentru clubul de fotbal Viitorul Constanta de la Unicredit Bank, de la 1 milion de lei la 2,5 milioane de lei, garantand cu banii de la Liga Profesionista de Fotbal si un bilet la ordin in alb, avalizat de el in nume personal. “Stiti ce salarii dam noi la Viitorul? Doua mii, trei mii de euro pe luna, cam asa. Si uite ca ne batem cu aia mari! Daca ar fi sa o luam dupa bugete, noi avem buget de locul 12”, a declarat Gheorghe Hagi, la o conferinta de presa. Singurul jucator din lotul dobrogenilor care incaseaza un salariu superior este Romario Benzar. Titular la nationala, fundasul dreapta are un salariu de 6 mii de euro lunar la echipa lui Hagi.