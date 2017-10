Gino Iorgulescu, victorie categorica in fata unicului contracandidat la sefia LPF

Actualul numar 1 in cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal va continua sa conduca acest for, odata ce a castigat, fara pic de emotii – dupa cum arata rezultatul votului dat luni, in cadrul Adunarii Generale a LPF-ului – al doilea mandat consecutiv de presedinte.

In cursa pentru prima functie in cadrul LPF-ului intrasera fostul fotbalist Gino Iorgulescu (61 de ani) si actualul lider al ACS Poli Timisoara Sorin Dragoi (52 de ani). Victoria lui Iorgulescu a fost una categorica, avand in vedere ca Gino Iorgulescu a primit 13 voturi, in timp ce contracandidatul sau doar unul.

sursa foto: Facebook