Gino Iorgulescu, inca cinci ani la sefia LPF!

Gino Iorgulescu, 61 de ani, a castigat alegerile si ramane presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. El l-a invins categoric pe singurul sau contracandidat, Sorin Dragoi, 52 de ani, presedintele Consiliului de Administratie de la Poli Timisoara. Scor: 13 la 1!

Acesta este al doilea mandat consecutiv al lui Iorgulescu, care a preluat sefia in 2013 de la Dumitru Dragomir. Singurul club care l-a votat pe Dragoi este, normal, ACS Poli Timisoara. Pana la votare, insa, cele doua tabere nu s-au iertat deloc. Dragoi a declarat ca “am vazut ca a copiat de la mine, ca vorbeste de implementarea arbitrajului video, de sprijinirea cluburilor, de dezvoltarea fotbalului juvenil. Eu mi-am depus programul la LPF, deschis, transparent, dar nu l-am primit pe cel al domnului Gino Iorgulescu. Aceeasi secretomanie ca si la contractele de sponsorizare, ca si la banii din Cupa Ligii”. Iorrgulescu a negat acest lucru, si a lovit in alta zona sensibila: “Am aflat recent ca domnul Dragoi nu are nimic impotriva sa subordoneze LPF Federatiei Romane de Fotbal, pentru ca asa a auzit dumnealui ca se intampla in lume. Eu stiu altceva! Prietenia domnului Dragoi cu domnul Burleanu, manifestata si prin astfel de declaratii, poate fi un risc pentru banii cluburilor din Liga 1”. Pentru moment, cu victoria lui Iorgulescu, linistea pare sa se fi asezat la LPF…