Galatasaray il vrea pe Lucescu director sportiv

Mircea Lucescu ar putea ajunge dupa 15 ani la Galatasaray, insa nu ca antrenor, ci drept conducator al staff-ului sportiv. Ideea a venit chiar de la antrenorul Igor Tudor, care sustine ca ar fi onorat sa lucreze sub indemnurile tehnicianului roman.

Cotidianul Fotomac a dezvaluit ca fostul international croat nu vrea sa renunte la postul sau si i-ar fi sugerat presedintelului Dursun Ozbek sa-l puna pe Luce director sportiv, o solutie convenabila tuturor, mai cu seama a fanilor, care au deschis o campanie pe Twitter, cu hashtag-ul #carelucescu. “As fi onorat sa lucrez cu Lucescu. E un om de fotbal experimentat si de succes”, a declarat Igor Tudor. “Galatasaray va avea din nou succes daca-l aduce pe Mircea Lucescu. Sunt convins. E un antrenor fosrte inteligent si experimentat”, a adaugat, la randul sau, Duygun Yarsuvat, fost presedinte al clubului. Presa turca scrie ca lui Lucescu ar urma sa-i fie incredintata intreaga campanie de reconstructie a echipei si ultimul cuvant la transferuri, pentru ca “actualul lot e prea slab pentru a conta in lupta pentru titlu. Daca nu se fac achizitii, nici nu se va incheia turul si Galata va arunca prosopul”. Pentru a o prelua pe Galatasaray, Lucescu isi doreste un contract pe cel putin doi ani si un salariu de aproximativ 3,5 milioane de euro. Mircea Lucescu a antrenat-o pe Galatasaray intre 2000 si 2002, perioada in care a cucerit titlul in Turcia si Supercupa Europei.