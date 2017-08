„Galacticii”, monopol pe trofeele europene

Real Madrid a invins Manchester United cu 2-1 la Skopie(Macedonia) si a castigat Supercupa Europei, a patra castigata din sase participari, toate in calitate de castigatoare a Champions League, si a doua consecutiva. “Galacticii” au egalat astfel performanta realizata de AC Milan (1989, 1990), echipa care detine recordul de astfel de trofee castigate, la egalitate cu FC Barcelona (cinci Supercupe castigate).

Manchester United a fost dominata pe Philip II Arena inca din prima repriza, madrilenii deschizand scorul in minutul 24, prin Casemiro. Avantaj si in partea a doua a meciului, Isco ramane singur cu De Gea si trimite elegant la coltul scurt: Real Madrid -Manchester United 2-0. In minutul 62 Nemanja Matic suteaza puternic de la 20 de metri, Navas respinge gresit in fata, iar Romelu Lukaku inscrie si reduce din diferenta, 2-1, scor care a ramas nechimbat pana la sfarsitul partidei, chiar daca Marcus Rashford a ratat o ocazie uriasa in ultimele zece minute. “Echipa asta vrea mereu sa castige, mereu vrea mai mult. Am facut un meci aproape perfect, prima repriza a fost spectaculoasa. Apoi am suferit putin, dar asa e la aceste finale. Ne-am bucurat pentru ca nu ne saturam de victorii”, a declarat Zinedine Zidane. De partea cealalta, tehnicianul de la Manchester United, Jose Mourinho, a sustinut ca Real Madrid a marcat un gol din ofsaid si ca daca ar fi existat arbitrajul video, scorul ar fi fost 1-1 dupa 90 de minute si s-a fi ajuns in prelungiri.