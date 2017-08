“Fulgerul” Bolt, invins in cursa de 100 de metri, la ultima competitie din cariera (VIDEO)

Atletul jamaican si fanii sai, depotriva, au avut parte de o surpriza de proportii, in acest week-end, la finele cursei de 100 de metri, desfasurate deunazi la Londra, in cadrul celei de pe urma competitii la care Usein Bolt a anuntat ca va participa in cariera sa.

Poate cea mai asteptata dintre finalele Mondialelor de atletism de la Londra, cea de 100 de metri masculin, in care alerga “fulgerul'” Bolt, nu a fost castigata de Usain, ci de americanul Justin Gatlin (35 de ani)! Mai mult, Bolt – tradat de un start defectuos in cursa – nu a obtinut nici macar argintul, ci doar bronzul, dupa ce pe locul secund s-a clasat Christian Coleman.

Chiar si asa, sportivul care a obtinut nu mai putin de 8 titluri de campion, de-a lungul carierei, s-a dovedit plin de fair-play, l-a felicitat pe castigator si a salutat indelung publicul prezent in gradene, spectatorii avand grija sa il ovationeze pe masura valorii sale ca atlet.

Va amintim ca Usain Bolt si-a anuntat retragerea din competitii, evenimentul sportiv din capitala Marii Britanii avand sa fie ultimul din cariera jamaicanului in varsta de 30 de ani.

sursa foto: Usain Bolt/Facebook