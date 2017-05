Fotbalistul cu indemnizatie uriasa pentru cresterea copilului

Fotbalistul Claudiu Voiculet, vicecampion in 2015 cu ASA Targu Mures, a solicitat o indemnizatie de crestere a copilului de 90.000 de lei. Sportivul zice ca e vorba de numai… 60.000 de lei.

Surse oficiale au declarat ca fotbalistul Claudiu Voiculet a solicitat o indemnizatie de crestere a copilului in valoare de 90.000 de lei lunar. “Nu vad de ce e asa mare circ. Acum e povestea cu plafonarea indemnizatiilor si probabil de aceea sunt dat eu exemplu. Dosarul e depus si trebuie sa obtin. Ce, fotbalistii nu au voie? E vorba de 60.000 de lei. Aveam de ales ori o tara straina ori asta. Am ales sa ma ocup de cresterea copilului. Ultima perioada din fotbal mi-a lasat un gust amar, chiar nu mai doream sa joc in Liga I. Nici afara n-am vrut sa merg sa joc. Am 32 de ani si de la 14 ani sunt tot plecat de acasa. Mi-a ajuns si vreau sa ma ocup si eu de ale mele”, a declarat Claudiu Voiculet.

Avocatii iau partea leului

E drept, cea mai mare indemnizatie de crestere a copilului este acordata, in prezent, unui avocat din Bucuresti, care incaseaza lunar peste 159.000 de lei, potrivit datelor oficiale. Pe locul doi se afla un constantean, care primeste peste 141.000 de lei in fiecare luna. In acest top al indemnizatiilor acordate pentru cresterea copilului se mai afla un bucurestean, care primeste aproape 95.000 de lei lunar si o persoana din Constata, care a detinut functia de director general, primind in prezent aproximativ 88.000 de lei. Alte sase indemnizatii-record sunt platite unor persoane din Bucuresti, Arad, Buzau, Galati, Salaj si Maramures, ce variaza intre 45.000 si 60.000 de lei lunar, beneficiarii avand profesii ca avocat, executor judecatoresc sau director comercial. In total, exista 623 de persoane care primesc o indemnizatie de peste 10.000 de lei lunar.

Olguta spune halt, Dragnea mai reflecteaza

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a precizat, ieri, ca masura recent propusa de plafonare a indemnizatiilor va opri o „industrie” a celor care au bulversat sistemul si au pus statul in situatia de a le plati sume foarte mari. Vasilescu a mai declarat ca optiunea sa personala pentru plafonul indemnizatiei de crestere a copilului este de 8.000 de lei/luna, ea mentionand ca aceasta ar fi cea mai buna varianta. Pe de alta parte, Liviu Dragnea a a anuntat ca nu sustine plafonarea indemnizatiilor de crestere a copilului.