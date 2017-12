Fotbalistul Alexandru Chipciu si-a pierdut tatal

Tanarul sportiv are de infruntat o lovitura teribil de grea din partea vietii. Tatal sau, de care era foarte apropiat, a cedat in lupta cu o suferinta grea.

In aceste momente crunte, Alexandru Chipciu, actualul jucator al formatiei belgiene Anderlecht Bruxelles, ii are alaturi pe colegii de echipa.

In cursul acestei prime zile a saptamanii, oficialii clubului belgian au postat pe site-ul clubului un mesaj in care anunta pierderea suferita de mijlocasul roman, si transmit ca le doresc “jucatorului roman si familiei sale foarte mult curaj in aceasta perioada dificila”.

sursa foto: Facebook/Alexandru Chipciu