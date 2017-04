Fotbalistii din intreaga lume, avertizati despre smenurile din Romania

Sindicatul international al fotbalistilor, FIFPro, avertizeaza jucatorii din toata lumea in legatura cu riscurile la care se expun atunci cand semneaza cu un club din Romania. Cica, 75 la suta dintre jucatorii legitimati in Romania se confrunta cu intarzieri salariale.

„Situatia se inrautateste de la an la an. In 2015, existau 257 de cazuri care ajunsesera la comisii. Numarul litigiilor a crescut la 287 in 2016. Este frustrant. Nu mai avem timp sa ne concentram pe programe dedicate educatiei si sanatatii, pentru ca ne ocupam numai de plangerile jucatorilor pe tema problemelor salariale. Sunt cluburi care nu pot plati salariile promise. Le achita fotbalistilor primul salariu sau prima de instalare, apoi nu le mai dau niciun ban”, a declarat Emilian Hulubei, presedintele sindicatului fotbalistilor din Romania, AFAN. Mai multi jucatori olandezi s-au plans de tratamentul din Romania, unul dintre ei sustinand ca a primit doar 400 de euro din cateva sute de mii de euro. „Cluburile din Romania au creat un sistem economic prin care sa insele jucatorii. Acest comportament este antisocial, indecedent si total inacceptabil”, a declarat Louis Everard, directorul Uniunii Fotbalistilor din Olanda si membru al conducerii FIFPro. De asemenea, a fost evidentiata si lipsa sponsorilor, dar si a fanilor de pe stadioane, audienta medie din acest sezon fiind de 2.700 de spectatori pe meci.