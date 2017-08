Fotbalist de top, acuzat ca a facut sex cu o prostituata si a “ars-o” la bani!

Un ditamai scandalul tocmai a rabufnit in Anglia. S-a aflat ca Raheem Sterling, jucator de fotbal platit de Manchester City cu aproape 10 milioane de lire sterline pe an, a facut sex pe bani, cu o prostituata de lux, in timpul turneului american din intersezon. Lui Sterling – unul dintre cei mai promitatori fotbalisti ai nationalei Albionului – scandalul declansat nu-i pica deloc pe bine. In primul rand pentru ca a incalcat nu doar ordinele antrenorului Pep Guardiola, ci si legea. In conformitate cu legislatia statului California, este culpabil ca o persoana sa se angajeze intr-un “act desfranat in schimbul unor sume de bani sau al unei alte forme de compensare”. Cei prinsi se pot confrunta cu amenzi, sentinte cu suspendare sau chiar inchisoare. Apoi, femeia s-a apucat si a povestit totul tabloidelor. Dama spune ca jucatorul de 22 de ani a pacalit-o cu nonsalanta, promitandu-i 4.000 de dolari pentru serviciile sale, dar i-a dat doar 2.000, si aceia foarte greu. De altfel, prostituata – care poate dovedi totul printr-o corespondenta purtata cu jucatorul pe WhatsApp – il include pe internationalul britanic la categoria “cheapskate”, asta in conditiile in care, desi acesta e cotat de 50 de milioane de lire sterline, el a platit greu pentru serviciile primite, pe deasupra si jumatate din suma ceruta. Intalnirea dintre cei doi ar fi avut loc intr-o camera a hotelului Ritz Carlton din Los Angeles, acolo unde echipa Manchester City s-a cazat in timpul recentului turneu din SUA. Dupa noaptea de amor, Sterling a refuzat sa plateasca 4.000 de dolari, oferind doar jumatate. Dar si acestia au revenit prostituatei destul de tarziu, fiind lasati la Receptie, intr-un plic.