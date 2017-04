Fotbalist cunoscut, gasit mort la doar 31 de ani

Un jucator care evolua la formatia Gaziantespor a fost gasit fara suflare, in cursul serii trecute, in locuinta in care fusese cazat pe durata in care evolua la echipa turca.

Cum nu mai stiau nimic de Frantisek Rajtoral si avand in vedere ca sportivul nu raspundea la telefon, reprezentantii clubului la care evolua fotbalistul ceh au mers la el la usa. Asa au gasit trupul fara viata al sportivului, din cate au anuntat reprezentantii Gaziantespor, pe Facebook. O prima ipoteza vehiculata, din aceeasi directie, in privinta mortii tanarului fotbalist e aceea ca fundasul care implinise 31 de ani luna trecuta si-ar fi curmat zilele.

Pana la momentul de fata nu s-au aflat posibilele motive care l-ar fi putut impinge pe Rajtoral catre un astfel de gest extrem. Ce se stie este ca tanarul fotbalist fusese transferat la echipa din Gaziantep in cursul anului trecut, de la formatia ceha Viktoria Plzen.

sursa foto: Facebook.com/Gaziantepsporfan

loading...