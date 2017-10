Formula 1: Lewis Hamilton, campion mondial pentru a patra oara!

Pentru a patra oara in cariera sa, britanicul a devenit campion mondial in Formula 1, dupa ce a terminat pe locul 9 in Marele Premiu al Mexicului.

Rivalul lui Hamilton, germanul Sebastian Vettel(Ferrari) a ocupat locul 4(cursa a fost castigata de olandezul Max Versappen/Red Bull), astfel ca, in urma calculelor, pilotul echipei Mercedes este campionul acestui sezon. Lewis Hamilton a devenit al treilea pilot din istorie care a castigat patru titluri mondiale in Formula 1, un club select din care mai fac parte Sebastian Vettel si Alain Prost. Cinci titluri a avut legendarul Juan Manuel Fangio, in timp ce recordul absolut ii apartine septuplului campion Michael Schumacher. “De mic am visat sa concurez in Formula 1. Nu am renuntat niciodata la acest vis, chiar daca lumea imi spunea ca e imposibil de realizat. Stau aici, in fata dumnevoastra, cu 4 titluri mondiale, demonstrand ca daca iti urmezi visul, acesta poate deveni realitate. Le sunt vesnic recunoscator celor 1500 de oameni din echipa mea, care au visat sa construiasca cea mai buna masina din Fomrula 1, si au reusit acest lucru. Nu m-as afla aici fara fanii mei. Ati fost mereu langa mine. Va multumesc din toata inima”, a postat Lewis pe reteaua Instagram. In clasamentul pilotilor, Hamilton are 333 de puncte, urmat de Sebastian Vettel(277) si Valeri Bottas(277). Ultimele doua curse din „Marele Circ” se vor desfasura in Brazilia(Sao Paolo, 12 noiembrie) si in Emiratele Arabe( Abu Dhabi, 26 noiembrie).