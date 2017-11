Focuri de arma in Formula 1

Dupa ce membrii echipei Mercedes au fost victimele unui jaf armat din apropierea circuitului Interlagos de la Sao Paolo, organizatorii Marelui Premiu de Formula 1 al Braziliei au luat masuri suplimentare de securitate, desi cvadruplul campion mondial Lewis Hamilton s-a declarat complet nemultumit, acuzand ca astfel de incidente se intampla in fiecare an.

“Politia cu intariri importante va fi la datorie pentru timpul ramas din acest eveniment”, a anuntat Federatia Internationala de Automobilism. Tot FIA ii sfatuieste pe oficiali sa foloseasca imbracaminte si automobile fara…insemnele echipelor. Microbuzul in care se aflau persoane din echipa Mercedes a fost oprit cu focuri de arma de persoane neidentificate, nimeni nu a fost ranit, dar pasagerii au fost jefuiti. “Cel mai important este ca toata lumea este nevatamata si in siguranta”, a anuntat un purtator de cuvant al echipei germane. Pe aceeasi ruta, un individ inarmat a incercat sa opreasca, mai intai, o masina cu oficiali FIA( si-a indreptat pistolul catre parbriz, insa soferul si-a vazut de drum pentru ca automobilul era blindat), dupa care a atacat un alt autovehicul al echipei Williams, aflat in spatele reprezentantilor Federatiei. Masina a reusit sa scape din capcana. “Focuri de arma, arme indreptate catre capul cuiva. Este atat de suparator sa aud asta.(…)Va rog sa va rugati pentru cei din echipa mea, care se compoarta ca niste profesionisti, chiar daca sunt amenintati.(…)Se intampla in fiecare an aici. F1 si echipele trebuie sa faca mai mult. Fara scuze”, a rabufnit Lewis Hamilton, pilotul echipei Mercedes. Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei este penultima etapa a sezonului.