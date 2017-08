Floyd Mayweather e sigur ca va lua bataie!

Cu 17 zile inainte de „meciul secolului” contra luptatorului irlandez Conor McGregor, boxerul american se considera, brusc, un outsider.

“El este mult mai tanar. Cand ne analizez pe mine si pe McGregor pe hartie, el este mai inalt, are brate mai lungi, este mai mare din cap pana-n picioare. Varsta e de partea lui. In plus, eu am fost pe bara ceva timp. Acum am 40 de ani. Prin urmare, pe hartie, balanta inclina catre el. Am imbatranit. Nu mai sunt luptatorul care eram cu doi ani in urma. Nu mai sunt cine eram”, a spus Mayweather intr-un interviu pentru ESPN. Asta dupa ce ambii sportivi s-au balacarit toata vara in campania de promovare a meciului din Los Angeles, Toronto, New York si Londra. Cei doi s-au insultat la fiecare fraza, si-au aruncat banii in fata si si-au jignit familiile, intr-un circ mediatic regizat care tine mai mult de show-urile de stand up comedy, insa functioneaza impecabil ca aspirator de dolari. Si banii o sa vina: biletele la meciul Mayweather-McGregor din T-Mobile Arena(20.000 de locuri) costa pana la 10.000 de dolari, iar evenimentul va genera aproape 1 miliard de dolari din retele TV si publicitate. Mayweather are asigurati 100 de milioane de dolari(dar s-ar putea sa bage in buzunar 400 de milioane) si McGregor, de la suma minima de 25 milioane de dolari, poate spera sa incaseze pana la 125 de milioane.