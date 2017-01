FIFA: 48 de echipe la Mondialul din 2026!

Schimbari istorice in fotbal, membrii Consiliului FIFA, au votat, ieri, cresterea numarului echipelor calificate la turneele finale ale Campionatului Mondial, de la 32, la 48. Masura intra in vigoare peste 9 ani, la editia din 2026.

Propunerea a venit din partea lui Gianni Infantino, noul presedinte al Asociatiei si va duce la schimbari importante in modul in care echipele vor fi impartite in grupe.

Astfel, cele 48 de echipe calificate la competitia finala urmeaza sa fie impartite in 16 grupe, cu cate 3 formatii, spre deosebire de perioada actuala, cand exista 8 grupe a cate 4 echipe, fapt care va duce la o reducere a numarului meciurilor. Cel putin asta se doreste. Chiar daca numarul total de meciuri va creste, de la 64, la 80, fiecare echipa in parte va disputa, in medie, mai putine partide. Din fiecare grupa, primele doua echipe se vor califica mai departe, apoi vor urma “16-mi” de finala, optimi, sferturi, semifinale si, evident, finala. Echipa care vrea sa castige Campionatul Mondial va trebui sa joace 7 partide – doua in faza grupelor, la care se adauga cinci in fazele eliminatorii. Regulamentul prezent stipuleaza trei echipe in faza grupelor si patru, in cele eliminatorii.

Cresterea numarului echipelor a avut lor si in 1998, cand, la editia din Franta a Mondialului de fotbal au participat 32 de formatii, impartite in 8 grupe.