Federer i-a luat fata lui Tiger Woods

Roger Federer, locul 2 ATP, l-a depasit pe jucatorul de golf Tiger Woods in clasamentul castigurilor obtinute din sport si devine primul jucator de tenis din lume care depaseste 110 milioane de dolari, bani obtinuti din premii.

Mai precis, dupa victoria obtinuta, marti, in etapa a doua a Grupei Boris Becker, in fata germanului Alexander Zverev, Federer a ajuns la premii in valoare de 110.235.682 de dolari, depasind castigurile obtinute din sport ale jucatorului de golf Tiger Woods(110.061.012 de dolari), multa vreme considerat cel mai bine platit sportiv din lume. Federer este si cel mai bogat tenismen din lume, cu o avere de peste 432 de milioane de dolari, ultimii 32.428 de dolari i-a castigat dupa victoria cu Radek Stephanek( ieri, cehul si-a anuntat retragera, dupa 21 de ani de cariera), in turul doi al Masters-ului de la Madrid. Dar banii o sa vina in continuare pentru ca tenismenul elvetian este calificat in semifinalele Turneului Campionilor, competitia de final de sezon din circuitul ATP este dotata cu premii totale de 8 milioane de dolari.