FED CUP. Victorie! Begu aduce al treilea punct al Romaniei in duelul cu Marea Britanie

Gratie punctului adus duminica dupa-amiaza de Irina Begu, in cel de-al doilea meci de simplu al zilei, romancele au scapat de emotii – echipa autohtona de FED CUP se mentine in Grupa Mondiala II.

Revenita pe teren, semn ca a scapat de problemele medicale ce au tinut-o, deunazi, departe de teren, Irina a invins-o pe britanica Heather Watson (aflata pe locul 113 in clasamentul mondial), aducand un punct pretios taberei autohtone. La finele meciului care a durat putin peste doua ore, tabela de la Tenis Club IDU din Mamaia a aratat urmatorul scor: 6-4, 7-5 pentru bucuresteanca aflata pe locul 33 WTA.

Astfel ca Romania are 3 puncte in duelul cu Marea Britanie, adversarele avand o singura reusita, cea a Johannei Konta, din al doilea meci disputat sambata, in fata Soranei Cirstea – jucatoarea care a intrat in locul lui Begu, care a acuzat o contractura musculara.

sursa foto: Facebook/Irina Begu

