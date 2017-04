FED CUP Marea Britanie egaleaza, 1-1, dupa ce Konta a invins-o pe Cirstea

Dupa ce Simona Halep a obtinut un prim punct pretios in duelul din cadrul barajului pentru Grupa Mondiala II a Fed Cup, englezoaicele au restabilit egalitatea, prin victoria Johannei Konta, in fata Soranei Cirstea.

Intrata pe teren in locul Irinei Begu, care a acuzat “o contractura musculara” ce a impiedicat-o sa evolueze in al doilea meci de simplu al zilei de sambata, Sorana (62 WTA) a pierdut, in doua seturi, 2-6, 3-6, infruntarea deloc lipsita de incidente la nivel de tribuna.

Infruntarea s-a decis dupa aproape o ora si jumatate de joc, rastimp in care capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Ilie Nastase, a fost trimis la vestiar, la mijlocul setului 2, iar jucatoarea cu numarul 7 WTA, adversara Soranei in meciul secund al acestei etape de Fed Cup, desfasurate la Mamaia, a izbucnit in lacrimi. Mai mult, Simona – castigatoarea primului punct al Romaniei- s-a vazut nevoita sa intervina si sa ii roage pe spectatori sa detensioneze atmosfera.

sursa foto: Facebook/Sorana Cirstea

