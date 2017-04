FED CUP. Halep a invins-o categoric pe Konta, aducand echipa Romaniei in avantaj

Simona a obtinut al doilea punct pentru Romania in cadrul competitiei desfasurate la acest sfarsit de saptamana la Mamaia.

Halep a invins-o fara probleme pe Johanna Konta, in doua seturi – primul inceput fantastic, cu patru puncte consecutiv – si circa 70 de minute de joc, timp in care britanica si-a adjudecat doar patru game-uri: 6-1, 6-3. Sustinuta senzational, din gradene, de publicul venit la meci, si avand-o pe colega sa de echipa, Monica Niculescu, pe locul capitanului-nejucator, dupa ce Ilie Nastase s-a ales cu o suspendare, in urma meciului in care aceeais Konta (7 WTA) a jucat cu Sorana Cirstea, Simona a dovedit tuturor ca are atu-urile unei jucatoare de top.

Dupa meciul lui Halep (locul 5 WTA), urmeaza infruntarea dintre Irina Begu (revenita pe teren dupa ce deunazi se aflase ca acuzase o “contractura musculara”) si Heather Watson – britanica aflata pe locul 113 in clasamentul mondial.

