FED CUP continua duminica, dar fara Nastase pe banca

In cateva zeci de minute incepe ziua a doua a confruntarilor din cadrul barajului din Grupa Mondiala II a Fed Cup, de la scorul de 1-1, punctul Romaniei fiind adus de Simona Halep, cea care va intra prima pe teren si duminica, impotriva Johannei Konta.

Tensiunile de la meciul de sambata i-au atras lui Nastase suspendarea din a doua zi a FED CUP-ului. Decizia de a nu-l mai lasa sa stea pe banca, in calitate de capitan nejucator al echipei Romaniei apartine Federatiei Internationale de Tenis – ai carei oficiali au decis sa-i retraga acreditarea- si a fost luata dupa ce deunazi a fost trimis initial in tribune, pentru ca apoi arbitrul sa decida scoaterea sa din arena de la Mamaia, dupa incidentele din setul secund, din meciul Soranei Cirstea cu Johanna Konta. Dupa ce a parasit arena, Ilie Nastase s-a aratat deranjat, de aceasta data pe strada, ca o jurnalista britanica il filmeaza.

Iata ce au transmis reprezentantii Federatiei Romane de Tenis, referitor la suspendarea lui Nastase, intr-un comunicat:

“Ilie Nastase, capitanul nejucator al echipei de Fed Cu by BNP Paribas a Romaniei nu va mai face parte din echipa pentru intalnirea cu Marea Britanie de la Mamaia, de la Tenis Club IDU.

Decizia a fost luata de ITF (Federatia Internaționala de Tenis), dupa ce Ilie Nastase a fost eliminat de pe teren in meciul jucat de Sorana Cirstea si Johanna, in setul al doilea la scorul de 2-1 pentru Sorana.

Iata, in continuare, pozitia oficiala a ITF: ”Ilie Nastase a fost scos de pe teren in timpul celui de-al doilea meci al intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Marea Britanie de la Constanța. Domnul Nastase a fost rugat sa paraseasca terenul de catre arbitrul ITF Andreas Egli, pentru comportament nesportiv, dupa ce primise, deja, doua avertismente oficiale. Domnul Nastase a fost, de asemenea, scos din arena pentru comportament neadecvat. Acreditarea i-a fost retrasa si nu va mai avea niciun rol in aceasta intalnire. ITF investigheaza aceasta problema, precum si comentariile facute anterior de domnul Nastase in aceasta saptamana”.”

loading...