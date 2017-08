FCSB si Viitorul si-au aflat adversarele din play-off-ul cupelor europene

Cele doua formatii romanesti au aflat, vineri, ce adversare vor avea in play-off-ul cupelor europene.

In urma tragerilor la sorti ce au avut loc la sediul UEFA, FCSB va intalni formatia portugheza Sporting Lisabona in play-off-ul Ligii Campionilor, in timp ce in aceeasi faza, dar in Europa League, Viitorul lui Gheorghe Hagi o va avea va adversara pe campioana Austriei, Red Bull Salzburg.

In timp ce FCSB, vicecampioana Romaniei, va avea primul meci pe 15 sau 16 august, in Portugalia, iar returul in 22 sau 23 august, acasa, Viitorul urmeaza sa joace turul pe teren propriu, iar al doilea meci in delasare, in Austria.