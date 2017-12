FCSB se bate cu Lazio Roma in Europa League

Lazio Roma si Stefan Radu vin la Bucuresti, la inceputul anului viitor, pentru a intalni FCSB, in 16-imile de finala ale Europa League.

Primul meci se va disputa pe 15 februarie, in capitala Romaniei, urmand ca mansa secunda se se joace pe Stadio Olimpico din Roma, o saptamana mai tarziu. Va fi prima intalnire intre cele doua formatii, insa ambele s-au mai confruntat cu echipe din Italia, respectiv Romania. Astfel, FCSB a jucat de-a lungul timpului cu AS Roma, AC Milan, Genoa, Juventus, Parma, Sampdoria, Fiorentina si Napoli, fara a obtine vreo victorie, in timp ce Lazio le-a avut ca adversare pe Dinamo si FC Vaslui. Pe alb-rosii i-a eliminat din preliminariile Ligii Campionilor, in timp ce contra vasluienilor a terminat de doua ori la egalitate in grupele UEL. Lazio a terminat pe primul loc in Grupa K in acest sezon al Europa League, iar in Serie A TIM se afla in zona pozitiilor de Liga Campionilor, dupa 14 meciuri. De departe, insa, cele mai interesate dueluri din 16-imile Europa League se anunta a fi cele doua confruntari intre echipele din Germania si Italia, Borussia Dortmund – Atalanta si Napoli – Leipzig, si dubla dintre Olympique Lyon si Villarreal. SS Lazio este un club de fotbal italian din Roma fondat in anul 1900. Culorile echipei sunt alb-bleu, iar simbolul echipei este Vulturul. Clubul roman este cel mai vechi din capitala Italiei si unul dintre cele mai vechi cluburi din Italia.