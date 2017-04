Evaziunea fiscala loveste fotbalul britanic!

Peste 180 de agenti au descins in sediile cluburilor West Ham si Newcastle, arestand mai multe persoane implicate in fraude financiare, inclusiv pe directorul general al gruparii Newcastle United, Lee Charnley.

Ancheta care urmeaza sa se extinda si in Franta vizeaza transferurile efectuate de cele doua formatii in ultimii sapte ani si comisioanele platite jucatorilor si impresarilor. Departamentul guvernamental care se ocupa de administrarea fiscala, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) , a anuntat ca au fost confiscate documente, acte financiare, computere si telefoane mobile. “HMRC a arestat mai multi barbati care lucreaza in cadrul industriei de fotbal profesionist pentru fraude privind impozitul pe venit si asigurari sociale. Autoritatile franceze asista ancheta din Marea Britanie, iar la randul lor au facut arestari. Aceasta ancheta penala trimite un mesaj clar ca oricine ai fi, daca vei comite o frauda fiscala te vei astepta la consecinte dure. Deoarece aceasta este o ancheta in curs de desfasurare, HMRC nu este in masura sa furnizeze orice detalii suplimentare in acest moment“, se arata in comunicatul autoritatilor. Oficialii West Ham (club care joaca in divizia de top a fotbalului englez, Premier League) au spus ca „vor colabora pe depin cu autoritatile fiscale in acheta lor”, insa cei de la Newcastle ( formatie care evolueaza in Championship, divizia a doua) s-au abtinut de la orice comentariu, o pozitie adoptata si de reprezentantii Premier League si Liga Profesionista de Fotbal din Franta (LFP). Piata de transfer din Premier League este de departe cea mai mare din Europa, cu 1,61 miliarde de euro, cheltuite pentru cumpararea jucatorilor din vara anului trecut.

