Europenele de gimnastica: 2 de aur, un argint si un bronz pentru Romania

Dupa medalia de aur cucerita sambata, pentru exercitiile la sol, Marian Dragulescu (atentie, la 36 de ani!) a urcat din nou pe podium, ieri, dupa proba de sarituri.

Cel poreclit “Marocanul” a luat argintul in finala probei de sarituri. Marian Dragulescu, singurul reprezentat al delegatiei masculine a Romaniei in finalele Campionatului European de Gimnastica de la Cluj, a izbutit sa-si adjudece, ieri, o noua medalie! Dar nici fetele noastre nu au stat degeaba: Catalina Ponor a reusit sa castige medalia de aur la barna, in timp ce Larisa Iordache a luat un bronz in aceeasi proba. Astfel, Catalina Ponor a reusit sa faca un exercitiu care poate fi considerat fara greseala, obtinand 14.566, nota care i-a adus cea de cincea medalie europeana de aur la acest aparat. Dupa o executie foarte sigura, Larisa Iordache gresit tocmai la aterizare, arbitrele au taxat-o si a luat doar medalia de bronz.