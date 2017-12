El este necunoscutul care revendica trofeul “Gheata de Aur”!

In Europa fotbalistica se vorbeste despre Cavani, Immobile, Icardi sau Lewandowski, insa adevaratul atacant-minune al stagiunii in curs vine din… Polonia. Au fost eliminati din discutie jucatori din campionate exotice, precum cele din Estonia sau Kazahstan, unde se marcheaza ca la handbal. Va amintiti ca, pe vremuri, si noi ne laudam cu “Gheata”. Dudu Georgescu (2), Camataru si Mateut au castigat acest trofeu, intr-o maniera mai mult sau mai putin discutabila. Intre timp, pentru a evita controversele, organizatorii au propus un alt sistem, cu acordare de puncte pentru golurile marcate, pe baza unor coeficienti de dificultate. La 33 de ani, fara a detine o carte de vizita impresionanta, Igor Angulo, un spaniol care joaca pentru liderul din Ekstraklasa, Górnik Zabrze, e teoretic cel mai prolific varf de atac de pe “Batranul Continent”, cu 19 reusite din 18 etape. Goluri multe, dar cu valoare mai mica. Bascul, trecut in cariera sa pe la Bilbao, Numancia, Cannes, Paralimni sau Platanias, joaca la Górnik din 2016, inscriind in total 36 de goluri pentru trupa poloneza. In prezent, este cel mai bun marcator din Ekstraklasa si se lupta pentru “Gheata de Aur” cu cei mai bine platiti atacanti ai fotbalului de 5 stele. Liderul european este Edison Cavani, care a acumulat 34 de puncte gratie celor 17 goluri pentru PSG. Urmeaza, in ordine, Icardi (Inter), Immobile (Lazio), Lewandovski (Bayern) si Falcao (Monaco). Angulo detine 27 de puncte cu cele 19 goluri ale sale, pentru ca prima liga poloneza are un coeficient mai slab. In spatele lui sunt, insa, Messi (Barcelona), Salah (Liverpool), Dybala (Juventus), Jonas (Benfica), Mariano si Fekir (Lyon) sau Aubameyang (Dortmund). Ultimii trei castigatori ai “Ghetei de Aur” sunt Ronaldo (sezonul 2014 – 15 / 48 de goluri), Suarez (2015 – 16 / 40) si Messi (2016 – 17 / 37).