Doliu in lumea tenisului: Jana Novotna a murit la 49 de ani

Lumea sportului alb primeste o veste cumplita, la inceput de saptamana. Jana Novotna -o mare campioana, al carei nume este binecunoscut romanilor care urmaresc competitiile de tenis – a cedat in lupta cu o boala cumplita – cancerul.

Jana Novotna a pierit la doar o luna de cand implinise 49 de ani. Fosta sportiva a parasit aceasta lume in ultima zi a saptamanii abia incheiate, din cate anunta reprezentantii WTA. Fosta sportiva si-a gasit sfarsitul “inconjurata de familie”, in Cehia, tara in care vazuse lumina zilei.

De-a lungul unei cariere de 14 ani in circuitul profesionist, jucatoarea ceha si-a trecut in dreptul numelui nu mai putin de 17 titluri de Mare Slem – atat la simplu, cat si la dublu si dublu mixt. Jana Novotna a fost campioana la Wimbledon la simplu, in 1998, si a ajuns pana pe locul 1 mondial la dublu si, respectiv, pe treapta secunda a podiumului, de aceasta data la simplu.

sursa foto: captura Facebook WTA