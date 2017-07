Djokovic pune racheta in cui pana la sfarsitul sezonului

Aflata acasa, in Serbia, sportivul care s-a aflat, pana in urma cu cateva luni, in varful clasamentului mondial, a facut un anunt la care fanii sai nu s-ar fi asteptat.

Si anume acela ca a decis sa nu mai joase tot restul sezonului 2017, pe fondul problemelor pe care le are la cot. Prin intermediul unui mesaj video postat pe contul sau de Facebook, pe care are peste 7 milioane de “urmaritori”, Novak Djokovic a transmis ca recent incheiatul turneu de la Wimbledon – de la care s-a si retrasm in plina competitie- a fost “probabil” cel mai dificil pentru el, din punctul de vedere al durerii resimtite tot mai acut. Si ca in ultimele luni a consultat mai multi medici si specialisti. “Toti au fost de acord ca am nevoie de ohihna, de timp, ca e vorba de o accidentare in care nimic nu poate ajuta instant (…) profesional nu este, evident, o hotararea usoara pentru mine (…) cred ca totul se intampla in viata cu un scop”, a conchis jucatorul aflat, la momentul de fata, pe treapta a patra a clasamentului ATP.

Totodata, sportivul in varsa de 30 de ani a anuntat ca va incerca sa profite cat mai mult de aceasta perioada de pauza pentru a sta cat mai mult alaturi de familie, dar si pentru a scapa de problema medicala cu care se confrunta.