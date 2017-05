Dinamo, pe primul loc in Liga I, dupa victoria de la Cluj

A fost seara dinamovistilor! Atat jucatorii, cat si fanii echipei din Stefan cel Mare – cateva mii sustinandu-i din tribunele stadionului clujean – s-au bucurat de victoria obtinuta deunazi de jucatorii antrenati de Cosmin Contra, gratie careia Dinamo a ajuns pe prima treapta in campionat.

La finele celor doua reprize si a minutelor de prelungire, tabela a aratat 3-0 pentru Dinamo, marcatorii golurilor fiind Steliano Filip – in prima repriza, mai exact in minutul 49, Sergiu Hanca (min. 87) si Claudiu Bumba, acesta din urma inscriind de la punctul cu var, in min. 90+7.

Gratie celor trei puncte obtinute in intalnirea contra CFR Cluj, de sambata seara, si a celor 39 cumulate pana la momentul respectiv, Dinamo a urcat pe primul loc in Liga I, depasindu-le, cu un punct, pe FCSB si FC Viitorul, acestea doua avand, insa, cate un meci in minus.

In ultima etapa, pe teren propriu, fotbalistii alb-rosii ii vor intalni pe jucatorii Astrei.

