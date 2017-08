De la 100 de lire, la 222 de milioane. Cum au luat-o razna sumele de transfer din fotbal in 124 de ani

Oficializarea transferului brazilianului Neymar, de la FC Barcelona la PSG, contra sumei de 222 milioane de euro, reprezinta cel mai mare transfer din istoria fotbalului. Conform estimarilor recente, salariul brazilianului la vicecampioana Frantei va fi de aproximativ 3.500 de euro pe ora sau 30 de milioane de euro pe an. Sume care produc ameteli chiar si marilor manageri din fotbalul mondial. Cu adevarat, lucrurile au luat-o razna. Putini stiu ca primul transfer din istoria fotbalului a fost inregistrat in 1893. Scotianul Patrick William “Willie” Groves s-a transferat de la West Bromwich Albion la Aston Villa, pentru 100 de lire sterline (la cursul de schimb actual, circa 13.000 de dolari). Groves a murit la 39 de ani, de saracie. Timp de decenii, sumele de transfer au crescut treptat, marea majoritate a tranzactiilor importante inregistrandu-se in Anglia. In 1932, hegemonia britanica pe piata transferurilor a fost oprita de argentinieni. Bernabé Ferreyra a trecut de la Tigre la River Plate, pentru 23.000 de lire sterline. Luand in considerare rata inflatiei, aproximativ 1,9 milioane de dolari in prezent. In 1954, s-a inregistrat primul transfer intercontinental gigant: uruguayanul Juan Alberto Schiaffino a plecat de la Penarol la AC Milan, pentru 72.000 de mii de lire sau 2,3 milioane de dolari in banii de azi. In 1982, un alt transfer intercontinental uimea planeta: Diego Armando Maradona parasea Boca Junior si sosea in Europa, la FC Barcelona. Suma tranzactiei: 3 milioane de lire sterline (12,65 milioane de dolari in ziua de azi). Dupa 2 ani, transferul argentinianului la Napoli, batea un nou record: 5 milioane de lire sterline sau 19,2 milioane $ in 2017. Dupa ’90, au aparut marile tunuri, incepand cu trecerea lui Ronaldo de la PSV la FC Barcelona (13,2 mil. lire /29,5 mil. dolari in 2017), ulterior de la Barcelona la Inter Milano (19,5 mil. lire /42,3 mil. dolari) si incheind cu Christian Vieri, plecat in 1999 de la Lazio la Inter, pentru 32,1 mil. lire (66 mil. dolari in 217). Incepand cu 2000, sumele de transfer au explodat efectiv. De la 35,5 milioane de lire (Crespo la Lazio) s-a ajuns in 2016 la o suma de 89 de milioane de lire sterline, francezul Paul Pogba – transferat de la Juventus la Man.United. Tranzactia, proaspat incheiata de seicii de la PSG, care l-a vizat pe Neymar, a insemnat practic dublarea celui mai mare transfer din fotbal de pana atunci.