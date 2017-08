Cum isi explica Simona finala pierduta la Cincinnati: M-am panicat

Vizbil afectata de rezultatul din meciul desfasurat seara trecuta, ora Romaniei, Simona a incercat sa le explice si celor care au urmarit-o si au sustinut-o din fata televizoarelor ce anume s-a intamplat de a pierdut finala turneului american.

“Astazi (duminica-n.r) a fost o zi foarte urata (…), chiar daca probabil am aratat ca am cedat, nu am cedat, insa ritmul a fost un pic rapid si m-am panicat si nu prea am stiut sa gasesc solutii (…) Astazi a fost doar prea buna pentru mine”, a marturisit Simona, pentru Digi Sport, despre meciul contra sportivei aflate pe locul 6 WTA.

Halep a pierdut in mai putin de o ora -1-6, 0-6 – finala de la Cincinnati, in fata sportivei spaniole Garbine Muguruza. Daca ar fi castigat meciul din seara trecuta, Simona ar fi avut sansa sa urce pe primul loc al podiumului mondial.

sursa foto: Facebook/Simona Halep