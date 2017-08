Cum arata Rapidul lui Tudorache

Primaria Sectorului 1 a stabilit organigrama noului club de fotbal care a obtinut dreptul de folosinta a marcii, culorilor si siglei FC Rapid de la societatea SC FC Rapid SA, aflata in lichidare. Daniel Niculae urmeaza sa fie presedinte, Daniel Pancu, director tehnic, iar Marius Maldarasanu, antrenor.

Noua echipa de conducere, din care va face parte si un al patrulea fost jucator rapidist, Ovidiu Burca, va fi prezentata oficial in cadrul unei conferinte de presa care va avea loc in 21 august la sediul Primariei Sectorului 1. Desi a discutat despre o eventuala asociere cu conducerile cluburilor AFC Rapid si Miscarea CFR, care se doresc continuatoarele FC Rapid, in cele din urma edilul a ales sa infiinteze o societate sportiva noua care sa foloseasca marca, sigla si culorile FC Rapid, inchiriate de la SC FC Rapid SA, aflata in lichidare.

Va juca Liga a IV-a

Noua echipa va juca in editia 2017-2018 a Ligii a IV-a: “Am vorbit la AMFB, acum se fac toate procedurile, cu acte si tot ce este nevoie. Vom juca in Liga a IV-a, la fel ca echipa celor de la Clubul Sportiv al Armatei”, a precizat primarul Daniel Tudorache. Conform Ordonantei de Urgenta 38/2017, autoritatile publice locale pot finanta activitatile sportive in limita a 5% din buget. Bugetul Primariei Sectorului 1 este in prezent de 350 de milioane de euro, ceea ce inseamna ca poate investi in sport aproximativ 17,5 milioane de euro. Rapid a intrat in procedura de insolventa in 7 decembrie 2012, iar la 13 iunie 2016 Tribunalul Bucuresti a dispus intrarea in faliment si dizolvarea societatii. Suma totala a datoriilor clubului aflat in proprietatea omului de afaceri Valerii Moraru era de 17.754.712 lei, aproximativ 4 milioane de euro. In perioada urmatoare, lichidatorul urmeaza sa scoata la licitatie palmaresul si marcile FC Rapid. Dupa declararea falimentului, FC Rapid a fost exclusa in vara anului 2016 din Liga I.