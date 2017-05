Cum arata Anna Kournikova la 35 de ani!

Considerata drept una dintre cele mai frumoase jucatoare de tenis din lume, rusoaica Anna Kournikova arata traznet si la aceasta varsta, dupa cum arata fotografiile de pe Instagram.

Kournikova are o relatie cu sex simbolul Enrique Iglesias cu care a inceput sa se intalneasca dupa ce s-au cunoscut pe platourile de filmare la videoclipul piesei “Escape”, in 2001. Fosta sportiva s-a retras din lumea tenisului in 2007, la 26 de ani. Desi nu a castigat niciun turneu WTA, Kournikova s-a aflat pentru o vreme in Top 10 mondial, ocupand pozitia a opta, si a castigat de doua ori Australian Open in proba de dublu, facand pereche, in 1999 si in 2002, cu jucatoarea elvetiana Martina Hingis.

Anna si Enrique nu sunt casatoriti si prefera sa se relaxeze intr-o mica insula personala, departe de viata publica. Intr-una din putinele declaratii despre relatia cu Anna, Iglesias a spus ca “ in zilele noastre, nu mai este un tabu sa nu fii casatorit. Nu casatoria te face un partener bun sau un parinte bun”.