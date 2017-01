Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii

Internationala romana Cristina Neagu a fost votata cea mai buna handbalista a lumii in anul 2016 in ancheta realizata de portalul de profil Handball Planet.

Neagu (care joaca la ZRK Buducnost Podgorica) a ocupat primul loc, cu 64 de puncte, in ancheta realizata cu participarea unor jurnalisti specializati pe handbal din 19 tari. Neagu a cucerit titlul si in 2015. Ea a fost urmata in clasament de doua jucatoare norvegiene, Heidi Loke (Gyor), 62 puncte, si Nora Mork (Gyor), 61 puncte. In ancheta realizata de Handball Planet pe posturi au mai fost nominalizate Oana Manea (CSM Bucuresti) si sase jucatoare straine care evolueaza la CSM Bucuresti, campioana Europei. Neagu a fost, evident, cel mai bun inter stanga, cu 64 puncte, devansandu-le pe olandeza Estavana Polman (Team Esbjerg), 21 puncte, si pe croata Andrea Penezic (ZRK Vardar Skopje), 13 puncte. Norvegianca Nora Mork a fost aleasa cel mai bun inter dreapta, cu 61 puncte, urmata de Alexandra Lacrabere (ZRK Vardar Skopje/Franta), 29 puncte, si Katarina Bulatovic (ZRK Buducnost Podgorica/Muntenegru), 21 puncte. Cea mai buna extrema dreapta este rusoaica Ana Viahireva (Rostov pe Don), 46 puncte, care le-a devansat pe Carmen Martin (CSM Bucuresti/Spania), 36 puncte, si pe suedeza Nathalie Hagman (Nykobing Falster), 21 puncte. Heidi Loke a ocupat primul loc la pivoti, cu 62 puncte, urmata de olandeza Yvette Broch (Gyori AUDI ETO KC), 21 puncte, si de Oana Manea (CSM Bucuresti), 20 puncte.