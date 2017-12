Cristina Neagu a ingenunchiat Spania

Echipa Romaniei s-a impus marti seara, 5 decembrie, in fata Spaniei, cu 19-17 in cel de al 3-lea meci disputat in Grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. Ibericele au marcat primele doua goluri ale partidei si au condus constant in primul sfert de ora dar tricolorele au revenit si nu au mai primit gol timp de 18 minute, prima repriza incheindu-se cu scorul de 9-7 pentru Romania si cu 5 goluri marcate de Cristina Neagu. In partea a doua a partidei, s-a mers cap-la-cap Spania conducand mai tot timpul astfel ca in minutul 54 scorul era de 16-15 pentru iberice. Romania a ripostat excelent, a dominat finalul de partida si cu doua goluri inscrise de Cristina Neagu a castigat cu 19-17. Pentru Romania au marcat Neagu 8 goluri, Pintea 4, Buceschi 4, Dragut 2 si Elisei Ardean 1 gol. In clasament, domina Romania, cu 6 puncte, urmata de Franta, 4 puncte, Spania, 4 puncte, Slovenia, 4 puncte, Angola, 0 puncte, Paraguay, 0 puncte. Urmatoarele meciuri vor avea loc joi, Paraguay — Slovenia, Romania — Angola si Spania — Franta.