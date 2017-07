COSR ne imbraca sportivii in chinezarii

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) va semna un contract de parteneriat cu Peak, o firma chinezeasca de care doar Palestina se mai “bucura”.

Sefii COSR nu se potolesc. Dupa scandalul echipamentelor de proasta calitate pe care COSR l-au asigurat sportivilor, si cu care au reusit sa se faca de ras in intrega lume, acum au ales o firma chinezeasca ca sa-si imbrace sportivii. Trebuie sa stiti ca singurii olimpici din lume care folosesc Peak sunt cei din delegatia… Palestinei. Desigur, asta nu-i impiedica pe ai nostri sa nu se mandreasca cu noua combinatie intr-un pompos comunicat de presa: “La evenimentul care va avea loc vineri, de la ora 11.30, la Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice din Bucuresti (Bulevardul Marasti 20 A, sector 1) vor participa Mihai Covaliu, presedintele COSR, George Boroi, secretarul general al COSR, Christin Bingrui Wu, vicepresedintele Peak Sport, Kurt Guanqun Wu, directorul marketing Peak International, Margarit Amza, manager general SportLife Romania, distribuitor oficial Peak in Romania, si o serie de personalitati ale sportului romanesc”. Cica, “Parteneriatul COSR — Peak va asigura o imagine de inalta tinuta sportivilor si oficialilor care vor reprezenta Romania la competitiile sportive internationale majore organizate in perioada 2018-2024 sub egida CIO — Jocurile Olimpice, Jocurile Olimpice de Tineret (JOT), Jocurile Europene (JE) si Festivalurile Olimpice ale Tineretului European (FOTE)”. Sa speram ca noua alegere nu mai ascunde mismasuri ca la scandalul trecut, cel cu echipamente Kappa falsificate, unde firma care le aducea era Pax Creative Sports SRL, continuatoarea firmei Optimal Activ Sports fondata in decembrie 2009 de Octavian Morariu, fost presedinte al COSR – actual membru al Comitetului International Olimpic, dar si de secretarul general Ioan Dobrescu.