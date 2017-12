Cosmin Olaroiu, demis de la Al Ahli

Dupa ce a castigat 7 trofee in patru ani si jumatate, tehnicianul roman a fost debarcat de la conducerea lui Al Ahli Shabab. Decizia seicilor a venit in urma remizei pe propriul teren cu Al Dhafra, scor 1-1, un al saptelea meci fara victorie.

“Contractul dintre Cosmin Olaroiu si Al Ahli Shabab se incheie de comun acord. Ali Mahdi va fi noul antrenor al echipei”, este comunicatul sec al gruparii arabe. Cosmin Olaroiu, in varsta de 48 de ani, antreneaza formatia din Emiratele Arabe Unite din 2013, o perioada in care a cucerit doua titluri, doua Cupe ale Ligii, 3 Supercupe si a fost finalist in Liga Campionilor Asiei. Romanul castiga 6,5 milioane de euro pe an, potrivit contractului semnat in septembrie, in ultimul sau an de contract cu gruparea din Emirate. Shabab Al Ahli se afla pe locul 5 in campionat, la 7 puncte de liderul Al Ain, cu trei victorii, 6 remize si o infrangere.